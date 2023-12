Aalen: 35-Jährige belästigt Eine 35-Jährige wurde am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr in einer Gaststätte in der Aalener Innenstadt von einem 41-Jährigen belästigt.

Aalen (ots) - Beim Eintreffen der Polizei lag der erheblich betrunkene Mann auf dem Boden; er war nicht in der Lage, selbständig aufzustehen. Da sich der 41-Jährige in einem mehr als desolaten Zustand befand, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Von dort wurde er per Rettungswagen auf die Intensivstation eines anderen Krankenhauses verlegt.



Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht



Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstagnachmittag 17 Uhr und Sonntagnachmittag 17 Uhr einen in der Westheimer Straße abgestellten VW, wobei an diesem ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand.

Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.



Essingen: Versuchter Einbruch?



In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte offenbar, sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Gartenstraße zu verschaffen. Die Bewohner des Gebäudes bemerkten erst am Sonntagmorgen, dass die Wohnungstüre nicht mehr richtig zu schließen war. Beamte des Aalener Polizeireviers stellten tatsächlich Hebelspuren an der Türe fest.



Auch an der Terrassentüre eines Gebäudes in der Erlenhalde machten sich Unbekannte zu schaffen; auch hier gelang es nicht, ins Gebäude einzudringen. Die Tatzeit dieses Einbruchsversuchs konnte ebenfalls nicht eingegrenzt werden; dürfte jedoch Angaben der Bewohner zufolge vor dem 27. November 2023 liegen.



Hinweise auf verdächtige Personen oder Wahrnehmungen in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.



Aalen-Dewangen: Fahrzeug machte sich selbständig



Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr stellte eine 42-Jährige ihren VW Touran im Steinhauser Weg ab. Obwohl sie an dem Pkw die Handbremse angezogen hatte, machte dieser sich auf der schneeglatten Fahrbahn selbständig und rollte bzw. rutschte gegen einen geparkten VW. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.



Ellenberg: Regenrinne beschädigt



Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte, als er die Regenrinne eines Gebäudes in der Jägergasse beschädigte. Der Schaden wurde am Samstagabend gegen 18.30 Uhr bemerkt.

Hinweise auf den Verursacher, bei dem es sich vermutlich um den Fahrer eines Lieferwagens handelt, nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.



Ellwangen: Führerschein wurde einbehalten



Auf der Zöblinger Straße fuhr ein 22-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr mit seinem VW Passat rückwärts auf den VW eines 54-Jährigen auf. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der 22-Jährige davon. Der Unfallverursacher konnte von Beamten des Polizeireviers Ellwangen im Bereich der Unfallstelle angetroffen werden. Bei der Aufnahme des Sachverhalts wurde Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ein entsprechender Test durchgeführt wurde. Nachdem dieser ergab, dass der 22-Jährige deutlich alkoholisiert war, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.



Adelmannsfelden: Unfallflucht



Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker zwischen Samstagabend 20 Uhr und Sonntagvormittag 11 Uhr verursachte, als er einen im Fasanenweg abgestellten Toyota streifte.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.



Rainau: Von der Fahrbahn abgekommen



Mit seinem VW Touran kam ein 60-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Sechtastraße von der Fahrbahn ab und streifte einen geparkten Hyundai. Am Fahrzeug des Verursachers waren keine den Witterungsverhältnissen angepassten Reifen aufgezogen. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.



Ellwangen: Vorfahrt missachtet



An der Einmündung Landesstraße 1060 Neunheim / Kreisstraße 3232 Ellwangen, missachtete ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer am Samstagvormittag gegen 11 Uhr die Vorfahrt eines 29 Jahre alten Mercedes-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.



Lorch: Rehen ausgewichen - 4000 Euro Schaden



Eigenen Angaben zufolge musste ein 23-Jähriger am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Lorch und Maitis zwei, die Fahrbahn querenden, Rehen ausweichen. Der 23-Jährige kam daher mit seinem Nissan von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw gegen einen Baum. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro; der Unfallverursacher blieb unverletzt.



Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug gestreift



Beim Vorbeifahren streifte eine 32-Jährige am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr mit ihrem Skoda einen im Schindelackerweg abgestellten Dacia. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 5000 Euro.