Aalen: Unfallflucht Am Montag gegen 8:10 Uhr wurde festgestellt, dass ein Renault, welcher in der Karlstraße, bei der Magdalenenkirche, geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde.

Aalen (ots) - Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361/97960 entgegen.



Oberkochen: PKW übersehen



Die Bürgermeister-Bosch-Straße befuhr am Montagmorgen um 7 Uhr eine 58-jährige VW Polo-Lenkerin. An der Einmündung zur Aalener Straße übersah sie einen von rechts kommenden VW Golf eines 38-Jährigen und prallte mit diesem Fahrzeug zusammen. Der Golf prallte im weiteren Verlauf gegen einen Begrenzungspfosten, welcher aus der Verankerung gerissen und gegen eine Hauswand geschleudert wurde.

Hier entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.



Tannhausen: Unfall auf glatter Fahrbahn



Hinereinander befuhren am Montagmorgen um 6:20 Uhr ein 25-jähriger Opel-Lenker und ein 50-jähriger Seat-Fahrer die K2310 von Tannhausen in Richtung Eck am Berg. Aufgrund der glatten Fahrbahn bremste der 50-Jährige sein Fahrzeug ab. Dies bemerkte der Opel-Lenker zu spät, kommt deswegen beim Bremsvorgang ins Rutschen und prallt gegen den Seat. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.



Wört: Unfall aufgrund Glätte



Ein 35-jähriger Lenker eines VW Golf befuhr am Montagmorgen gegen 5:45 Uhr die L2220 von Wört in Richtung Ellenberg. Auf der winterglatten Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Schleudern und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Hierbei wurde das Fahrzeug ausgehebelt und überschlug sich. Letztendlich kam der VW quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein heranfahrender 36-jähriger Lenker eines Mitsubishi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das querstehende Fahrzeug. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer verletzt und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 18.000 Euro.



Dalkingen: Außenspiegel abgefahren



Am frühen Montagmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr eine 58-jährige Ford-Lenkerin die Schulstraße von der L1029 kommend, in Richtung Dalkingen. Etwa auf halber Strecke kamen ihr zwei PKW entgegen, wobei das hintere Fahrzeug zu weit links fuhr und den Ford streifte. Hierbei wurde der komplette Außenspiegel abgerissen.

Ohne anzuhalten setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.



Schwäbisch Gmünd: PKW streift Linienbus



Vom Fahrbahnrand der Ledergasse wollte am Montagmittag um 11:30 Uhr ein 43-jähriger mit seinem VW in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er einen vorbeifahrenden Linienbus und streifte diesen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.



Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Kompletträdern



Von einem Firmengelände in der Straße Im Benzfeld wurden zwischen Samstagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, an insgesamt fünf hochwertigen Neuwagen der Marke Audi die Kompletträder entwendet. An einem Fahrzeug wurde zusätzlich die hochwertige Keramikbremsanlage ausgebaut. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Es konnte festgestellt werden, dass auf der Ostseite des Geländes der dortige Maschendrahtzaun vermutlich durch die Diebe mittels einem Schneidewerkzeug aufgetrennt und so Zutritt zum Gelände erlangt wurde.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.



Durlangen: PKW kommt auf Gegenfahrbahn



Am Montag um kurz nach 9 Uhr befuhr eine 84-jährige Seniorin mit ihrem Opel die B298 von Durlangen in Richtung Mutlangen. Im dortigen Kurvenbereich kam sie mit ihrem Fahrzeug - vermutlich aufgrund Sonnenblendung - zu weit nach links und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Klein-LKW. Bei dem Unfall wurde die Seniorin sowie zwei Insassen im LKW, im Alter von 51 und 49 Jahren, jeweils leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 40.000 Euro.