Lorch: Unfallflucht Zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 16:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Barbarossastraße einen dort abgestellten Audi.

Aalen (ots) - Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von und 2500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 zu melden.



Abtsgmünd/Untergröningen: Unfallflucht



Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag auf der Gmünder Straße. Gegen 07:15 Uhr kam einer 20-jährigen VW-Fahrerin ein weißer Peugeot entgegen. Dabei streifte der entgegenkommende PKW den Spiegel des VW, wodurch dieser beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des Peugeot setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07366/96660 beim Polizeiposten Abtsgmünd zu melden.



Ellwangen/ Neunheim: Vorfahrt missachtet



Als am Dienstag ein 55-Jähriger, gegen 07:30 Uhr, mit seinem LKW an der Kreuzung Ellwanger Straße/Rattstadter Straße nach links abbog, missachtete er die Vorfahrt einer dort fahrenden 24-jährigen VW-Fahrerin. Infolgedessen kam es zum Unfall bei dem ein Schaden in Höhe von und 1600 Euro entstand.