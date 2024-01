Hüttlingen: Parkendes Fahrzeug beschädigt Ein Skoda, der zwischen Montagnacht, 2 Uhr und Dienstagmorgen, 11 Uhr, im Hölderlinweg geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Aalen (ots) - Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361/97960 entgegen.



Abtsgmünd: LKW verursacht Sachschaden



Beim Rangieren mit seinem Sattelzug verursachte ein 36-jähriger LKW-Fahrer am Mittwoch um 10:15 Uhr einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Im Gewerbegebiet Dettenried kollidierte der Sattelzug mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger und drückte diesen gegen Zaun und gegen einen abgestellten PKW. Verletzt wurde niemand.



Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbruch



Zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Mittwochmorgen, 10:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus in der Straße Am Schirenhof ein, indem sie ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufhebelten. Im Gebäude wurden in sämtlichen Stockwerken diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Aus einem Wohnzimmerschrank wurde eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Zudem stahlen die Diebe diverse Schmuckstücke und Uhren. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.



Aalen: Mann verbarrikadiert sich in Wohnung



Am Mittwochmorgen gegen 9:40 Uhr teilte ein 31-jähriger Mann der Polizei mit, dass ein Bekannter von ihn in seine Wohnung in der Gartenstraße eingedrungen wäre und diese nun trotz mehrfacher Aufforderung nicht mehr verlassen würde.

Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife konnte der 42-jährige polizeibekannte Mann durch ein Fenster in der Erdgeschosswohnung erkannt werden. Dieser schloss nach Erkennen der Polizei sofort die Wohnungstür ab und ließ die Rollläden an sämtlichen Fenstern herab. Eine Kontaktaufnahme war dadurch nicht mehr möglich. Nachdem der Verdacht bestand, dass der 42-Jährige Zugriff auf Messer hat, wurden Spezialkräfte hinzugerufen. Gegen 11:45 Uhr wurde der Mann in der Wohnung seines Bekannten durch die Polizei in Gewahrsam genommen und anschließend in eine psychische Fachklinik zurückgeführt.