B 29, Gem.

Aalen (ots) - Essingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel



Am Freitag gegen 17:45 Uhr befuhr eine 20-Jährige die Einfädelungsspur, von der Bahnhofstraße kommend, zur B 29 mit ihrem PKW VW. Sie wechselte von der Einfädelungsspur auf die Durchgangsfahrspur der B 29 und stieß aus Unachtsamkeit mit einem LKW eines 47-Jährigen, der sich auf der Durchgangsspur befand, zusammen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.



Bopfingen: Müllsäcke in Brand geraten



Am Freitag gegen 15:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Stauferhalle Schloßberg in der Hauffstraße alarmiert. Wie sich vor Ort herausstellte, brannten dort mehrere gelagerte Müllsäcke in einem Nebenraum der Halle. Die Säcke konnten durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Eine unmittelbare Brandgefahr für die Halle war nicht gegeben. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen. Die Brandursache ist unbekannt. Die Feuerwehr Bopfingen und der Rettungsdienst war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort.