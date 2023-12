Remshalden: Am Donnerstag, den 07.12.2023 kam es in Remshalden in einem Mehrfamilienhaus gegen 01:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei sich bekannten Männern.

Aalen (ots) - Hierbei verletzte ein 33-Jähriger einen 37-Jährigen. Während der polizeilichen Maßnahmen wurde ein Polizeihubschrauber zur Fahndung eingesetzt. Der verletzte 37-jährige Mann wurde in einem Krankenhaus behandelt, welches er nach der Behandlung wieder verlassen konnte. Zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.