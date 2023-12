Winnenden: Auto zerkratzt Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag wurde ein in der Gerberstraße geparkter Mercedes auf der Beifahrerseite zerkratzt.

Aalen (ots) - Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.



Remshalden: Versuchter Einbruch



Zwischen 14 Uhr und 15 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Kirchbergstraße einzubrechen. Den Einbrechern gelang es aber glücklicherweise nicht, die Hauseingangstüre aufzuhebeln. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.



Fellbach: Betrunkene Autofahrerin



Eine betrunkene Autofahrerin verursachte am Sonntagabend gegen 17.15 Uhr in der Remstalstraße einen Auffahrunfall, bei dem 1000 Euro Sachschaden entstand. Die 59-jährige Audi-Fahrerin flüchtete nach dem Vorfall ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Von der Polizei konnte die Unfallverursacherin zu Hause angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von nahezu 1,8 Promille, weshalb ihre Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.