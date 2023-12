Backnang: Weiterfahrt untersagt Ein 27-jähriger VW-Fahrer wurde am Freitag gegen 1 Uhr in der Oberen Bahnhofstraße von der Polizei angehalten und kontrolliert.

Aalen (ots) - Es wurde hierbei bemerkt, dass der Autofahrer akut unter Drogeneinwirkung stand. Zur Sicherheit musste ihm die Weiterfahrt untersagt werden. Zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutuntersuchung beauftragt. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.



Kernen im Remstal: Betrunkener Autofahrer



Im betrunkenen Zustand verursachte am Freitag gegen 2 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall. Er befuhr mit einem Pkw Subaru die Bühläckerstraße in Richtung Eindersbacher Straße, als er auf einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Seat auffuhr. Der Seat wurde durch die Wucht des Aufpralls nach auf einen VW Passat und dieser noch auf einen VW T-Roc aufgeschoben. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Schäden an den Autos beläuft sich auf ca. 13500 Euro. Zwei Autos wurden abgeschleppt.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wobei auch seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde.



Fellbach: Einbruch



Im Böhmerwaldweg in Oeffingen wurde zwischen Montag und Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Hierzu haben die Einbrecher eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich auf diesem Wege Zutritt verschafft. Aus der Wohnung wurde aufgefundener Goldschmuck entwendet.

Ein weiterer Einbruch wurde am Donnerstag in der Membergstraße verübt. In der Zeit zwischen 11 Uhr und 18.20 Uhr wurde eine Terrassentüre aufgebrochen und das Haus durchsucht. Ob Wertgegenstände abhandenkamen, ist noch unklar.



Die Polizei Fellbach bittet nun zur Klärung der Vorfälle um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter Tel. 071157720 entgegen.



Fellbach: Unfallflucht



6000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in der Haller Straße. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr stieß er am Donnerstag beim Wenden seines Autos gegen einen Pkw Dacia, der dabei erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend ohne den Unfall zu melden. Die Polizei Fellbach nimmt nun Hinweise zum Vorfall unter Tel. 0711/57720 entgegen.



Fellbach: Auto beschädigt und Fahrzeugteile entwendet



Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Pkw BMW, der auf einem Stellplatz in der Pecser Straße parkte, aufgebrochen. Im Fahrzeug wurde das Lenkrad demontiert und entwendet. Zudem wurde die Lackierung des Autos mutwillig zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Wer hierzu Verdächtiges wahrgenommen hat, das zur Aufklärung der Tat beitragen könnte, sollte sich mit der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 in Verbindung setzen.



Winnenden: Von Unbekannten mit Messer angegriffen



Ein 49-jähriger befand sich am Donnerstagabend gegen 17.40 Uhr in der Bahnhofstraße in der Nähe zur Marktstraße auf, als er plötzlich von zwei fremden Personen angegriffen worden sei. Das Gegenüber habe ein Messer bei sich geführt und wollte den 49-Jährigen damit verletzen, was der 49-Jährige jedoch durch sein Ausweichen verhindern konnte. Danach sei der Angreifer zusammen mit seiner Begleitung geflüchtet.

Von den fremden Personen liegen folgende Beschreibungen vor:



Der Angreifer war ca. 20 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, hatte einen Oberlippenbart eine dünne Statur. Er trug eine schwarze Wollmütze und einen grauer Hoodie. Er sprach schlecht Deutsch



Die Begleiterin war 16-17 Jahre alt, hatte lange blonde zum Pferdeschwanz zusammengebundene Haare und war überwiegend schwarz gekleidet. Das Mädchen sprach mit schwäbischem Akzent.



Das Polizeirevier bittet nun unter Tel. 07195/6940 um weitere sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und Identifizierung der unbekannten Personen beitragen können.



Weinstadt-Beutelsbach: Vorfahrt missachtet



Eine 56-jährige Opel-Fahrerin missachtete am Donnerstagnachmittag gegen 17:40 Uhr an der Einmündung Ulrichstraße / Stuttgarter Straße eine 80 Jahre alte Renault-Fahrerin und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt, verletzt wurde zum Glück niemand.



Waiblingen: Wohnungseinbruch



Bisher unbekannte Diebe brachen am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 18:45 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Saarstraße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Wie bisher bekannt wurde, entwendeten die Diebe Goldschmuck, Uhren und Bargeld im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.