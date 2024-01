Sulzbach an der Murr: Auto fuhr ins Gleisbett Eine 66-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr die Wagnerstraße in Schleißweiler.

Aalen (ots) - Sie beabsichtigte in die Brahmsstraße einbiegen, bog hierbei aber zu früh ein und fuhr in das dortige Gleisbett, wo der Unfallwagen auch zum Stehen kam. Weil das Auto manövrierfähig unfähig war, musste es abgeschleppt werden. Sachschaden entstand nicht. Der Zugverkehr war kurzzeitig eingestellt.



Backnang-Maubach: Papiercontainer in Brand gesteckt



Am Montagabend gegen 21.12 Uhr haben in der Imster Straße beim "Place de Vernosce" Unbekannte mit Feuerwerkskörpern einen Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Anwohner und Feuerwehr löschten den Behälter, wodurch ein größerer Schaden vermieden wurde. Verletzt wurde niemand. Anwohner oder Passanten, die am Montagabend entsprechende Personen beobachteten, die sich dort im Umfeld aufhielten, sollten sich bitte zur Klärung der Tatbegehung bei der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.



Oppenweiler: Betrunken unterwegs



Eine Polizeistreife kontrollierte am Montagmorgen gegen 8 Uhr den Fahrer eines Kabinenrollers. Der 29-jährige Fahrer war mit nahezu 2 Promille am Steuer, weshalb eine Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem war der Mann nicht in Besitz der dazu erforderlichen Fahrerlaubnis und nutzte das Vehikel ohne Zustimmung des Besitzers.

Die Polizei hat gegen den 29-Jährigen entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



Fellbach: Mit Schreckschusswaffe aus Auto geschossen



Ein junger Mann rief am Montag gegen 19.45 Uhr die Polizei in die Tournonstraße, weil dort mehrmals aus einem Auto mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden sei. Anschließend fuhr der betreffende Mercedes weg. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0711/57720 zu melden.



Schorndorf: Auto mutwillig beschädigt



Im Alemannenweg wurde zwischen Sonntagabend 18.30 Uhr und Montag 1.30 Uhr, ein Pkw Peugeot mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzen die Lackierung und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Schorndorf unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.