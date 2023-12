Korb: Unfall im Begegnungsverkehr Im Begegnungsverkehr streiften sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr ein 65-jähriger Ford-Fahrer sowie eine 43-jährige Ford-Fahrerin.

Aalen (ots) - Der Unfall ereignete sich in der Neustädter Straße. 4000 Euro sind die Schadensbilanz.



Schorndorf: Fußgängerin bei Unfall verletzt



Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Uhlandstraße/Feuerseestraße erfasste am Dienstag gegen 19.15 Uhr eine 64 Jahre alte Renault-Fahrerin eine Fußgängerin. Das 14-jährige Mädchen überquerte zu diesem Zeitpunkt die Straße. Sie stürzte, zog sich Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.



Schorndorf: Unfall mit Fahrradfahrer



Am Dienstag fuhr gegen 12.45 Uhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer vom Gehweg kommend auf die Max-Eyth-Straße. Hierbei übersah er einen heranfahrenden Golf, der von einem 32-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Unfall, wobei der Radfahrer stürzte und sich zumindest leichte Verletzungen zuzog.



Allmersbach im Tal: Von Straße abgekommen



Eine 64-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 19.45 Uhr die Schorndorfer Straße, als gleichzeitig ein in gleicher Richtung fahrender Fahrradfahrer nach links in die Schillerstraße abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde vom Außenspiegel des Pkw Skoda touchiert, wobei er stürzte. Der Autofahrer übersteuerte bei dem Vorfall sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab, wo es in einem Steingarten zum Stehen kam. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11500 Euro.



Allmersbach im Tal: Brennholz entwendet



Unweit der Allmersbacher Straße im Gewann Zehentwiesen haben Unbekannte in der Zeit zwischen 4.Dezember und 6. Dezember 1,5 Raummeter Buchenholz entwendet. Zum Abtransport müsste mutmaßlich ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger zum Einsatz gekommen sein. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/35260.



Fellbach: Vorfahrt missachtet



14000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14 Uhr ereignete. Ein 29-jähriger Peugeot-Fahrer bog von der Schaflandstraße in die Höhenstraße ein, missachtete dort die Vorfahrt und stieß mit einem Pkw Dacia zusammen. Die Fahrzeuginsassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt.