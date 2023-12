Backnang: Unfallflucht Am Montag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 13 Uhr ereignete sich in der Scheffelstraße eine Verkehrsunfallflucht.

Aalen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer stieß dort gegen den geparkten Pkw BMW und flüchtete anschließend. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.



Schorndorf: Autos aufgebrochen



In der Königsberger Straße wurden in der Nacht zum Montag zwei Autos aufgebrochen und daraus Zigaretten und ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Ob Schaden an den beiden Fahrzeugen der Marke VW entstand, ist noch unklar.

Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.



Weinstadt-Endersbach: Diebstahl aus BMW



Ein Dieb entwendete zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag diverse Gegenstände, darunter ein Laptop, weitere elektronische Geräte sowie mehrere Jacken. Der Wert beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der BMW war unverschlossen, was dem Dieb die Tat erleichterte. Die Polizei rät, Fahrzeuge auch bei kurzem Verlassen immer abzuschließen und sich davon zu vergewissern, dass das Fahrzeug auch tatsächlich verriegelt hat. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.



Weinstadt: Auffahrunfall



An der Kreuzung der L1198 zur L1199 ereignete sich am Montag gegen 17.10 Uhr ein Auffahrunfall mit drei Beteiligten. An der rot zeigenden Ampel fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Audi auf den Renault eines 64-Jährige auf. Dieser wurde noch auf einen davor befindlichen Mercedes aufgeschoben, der von einer 28-Jährigen gelenkt wurde. Diese verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro beziffert.



Weinstadt-Endersbach: Fahrzeuge beschädigt



Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden nun bereits zum vierten Mal die Fahrzeuge eines Geschädigten beschädigt. Der Mercedes sowie der VW waren in der Straße Im Rosenfeld abgestellt. Der Täter zerstach die Reifen jeweils mittels Nägeln oder Schrauben. In der Vergangenheit wurden zudem an vier anderen Fahrzeugen im dortigen Bereich die Reifen beschädigt. Eventuell besteht Zusammenhang zwischen den Taten. Hinweise auf den Täter oder verdächtiger Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Weinstadt untere Telefon 07151/65061 entgegen.