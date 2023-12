Waiblingen/Dettingen unter Teck: Drei Tatverdächtige nach Einbrüchen festgenommen

Aalen (ots) - Am Samstagabend (02.12.2023) wurden von der Kriminalpolizei drei des Wohnungseinbruchsdiebstahls dringend tatverdächtige Personen vorläufig festgenommen.

Die drei Männer sollen am Samstag in zwei Wohnhäuser in Dettingen unter Teck eingebrochen sein. Sie wurden nach der Tatbegehung auf ihrer Flucht von der Kriminalpolizei festgenommen. Im Fluchtfahrzeug wurden entwendete Wertgegenstände, Schmuck und weitere Beweismittel sichergestellt.

Zudem besteht der dringende Verdacht, dass die Diebesbande bereits am 11. November 2023 in Remshalden in zwei Wohnhäuser eingebrochen ist.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 50 Jahre alten und einen 30 Jahre alten Bosnier.

Die drei Männer wurden am Sonntag (03.12.2023) einem Haftrichter vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die drei Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Einbruchsdelikten wie auch zu möglichen Zusammenhängen zu weiteren Einbrüchen dauern an.



Burgstetten-Erbstetten: In Wohnhaus eingebrochen



Am Freitag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 20 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Murrstraße und durchsuchten das komplette Gebäude nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Bargeld gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.



Winnenden: Unfallflucht



Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr einen Mercedes, der auf dem Parkplatz 4 des Rems-Murr-Klinikums geparkt war, im Heckbereich links und fuhr danach unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.



Schorndorf: Fußgänger nach Kollision mit Pkw schwer verletzt



Schwere Verletzungen erlitt ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7 Uhr in der Waiblinger Straße. Der 33-Jährige wollte die Straße kurz vor der Einmündung zur Steinbeisstraße überqueren, als zeitgleich ein 32 Jahre alter VW-Fahrer trotz durchgezogener Linie zum Überholen ansetzte und den Fußgänger übersah. Dieser wurde vom Pkw erfasst, hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.