Backnang: Zeugen zu Unfallflucht gesucht Auf einem Parkgelände eines Sportgeschäfts in der Sulzbacher Straße ereignete sich am Dienstag gegen 17 Uhr eine Unfallflucht.

Aalen (ots) - Der Fahrer eines weißen Kraftfahrzeugs mit Pritschenaufbau fuhr gegen einen geparkten VW Fox. Hierbei beschädigte er den Kleinwagen, wobei sich der Sachschaden auf 3000 Euro belaufen könnte. Nach dem Vorfall entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug geben kann sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.



Weissach im Tal: In Gaststätte eingebrochen



In der Stuttgarter Straße in Unterweissach wurde in der Nacht zum Mittwoch in eine Gaststätte eingebrochen. Ein unbekannter Einbrecher hat hierzu ein Fenster aufgebrochen und ist ins Gebäude eingestiegen. Dort wurden wiederum zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen übernommen und bittet nun unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise.