Backnang: Einbruch in Telefongeschäft In der Uhlandstraße wurde zwischen Samstag und Dienstag in das Verkaufsgeschäft eines Telekommunikationsunternehmens eingebrochen.

Aalen (ots) - Aus dem Geschäft wurde aus einer Kasse Bargeld entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise, die zur Klärung der Tat beitragen könnten.



Fellbach: Auto schleuderte von der Straße



Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 1 Uhr die Bahnhofstraße und geriet in einer Kurve bei überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern. Das Auto kam von der Straße ab und pralle gegen einen Poller. Am Pkw Mercedes-Benz entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zur Klärung der weiteren Unfalldetails werden Unfallzeugen gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.



Schorndorf: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt



Ein 47-jähriger Fahrer eines Pkw Dacia befuhr am Dienstag gegen 22.10 Uhr die Rudersberger Straße. Bei der Einmündung zur Freiburgstraße kreuzte zeitgleich ein 59-jähriger Fußgänger die Straße, der vom Pkw des 47-Jährigen erfasst und schwer verletzt wurde. Der Schwerverletzte wurde notärztlich erstversorgt und mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik verbracht.

Neben dem Rettungsdienst befand sich auch die örtliche Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz.

Zur Klärung der näheren Unfallumstände wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zudem werden Unfallzeugen gebeten, sich mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.



Schwaikheim: Diebstahl aus Pkw



Zwischen Sonntagmittag 12 Uhr und Dienstagvormittag 07:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem geparkten VW in der Alfred-Schefenacker-Straße. Hieraus entwendete er den Fahrzeugschein und einen niedrigen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 969030 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.



Waiblingen: Diebstahl aus Verkaufsautomat



Ein Dieb schlug zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochmorgen 02:45 Uhr die Scheibe eines Verkaufsautomaten in der Gewebestraße ein. Anschließend entwendete er mehrere Getränkedosen, sowie E-Zigaretten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.