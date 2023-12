Weinstadt: Decke von Bahnunterführung gestreift Ein 21-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 15:40 Uhr die Poststraße, missachtete hierbei die maximale Durchfahrtshöhe der Bahnunterführung und streifte mit dem Dach seines Fahrzeuges die Decke der Unterführung.

Aalen (ots) - Hierbei entstand am Fahrzeug Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, ob und in welcher Höhe Sachschaden an der Unterführung entstanden ist, ist bislang unklar. Bis ca. 16:55 Uhr kam es aufgrund des feststeckenden Lkw in der Unterführung zu Verkehrsbehinderungen.



Backnang: Unfall am Kreisverkehr



Eine 54-jährige Mercedes-Fahrerin stieß am Dienstag gegen 15 Uhr beim Kreisverkehr in der Blumenstraße mit einem 8-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der dort stadteinwärts unterwegs war. Der Junge wurde hierbei leicht verletzt.



Fellbach: Unfall beim Spurwechsel



Ein 39-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 15.45 Uhr die Tournonstraße und übersah beim Spurwechsel ein nachfolgendes Auto. Bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw Mercedes entstand 16000 Euro Sachschaden.



Rudersberg: In Gaststätte eingebrochen



Im Zeitraum von Sonntag- bis Dienstagabend wurde am Marktplatz in eine dortige Bar eingebrochen. Die Einbrecher haben im Gastraum einen Spielautomaten aufgebrochen und die beinhalteten Einnahmen entwendet. Die Polizei Schorndorf bittet nun zur Klärung des Geschehens um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegen.