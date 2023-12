Weinstadt-Endersbach: Reifen beschädigt Ein Unbekannter begab sich in die Tiefgarage eines Wohnhauses Im Rosenfeld und beschädigte einen Reifen eines dort abgestellten Mercedes.

Aalen (ots) - Der Sachverhalt wurde am Sonntag bekannt. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422.



Winnenden: Einbruch in Kellerraum



Zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Sonntag, 0.20 Uhr brachen Diebe in ein Kellerabteil im Bereich einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße Schiefersee ein. Entwendet haben die Einbrecher nichts. An einem weiteren Abteil konnten ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden. Es entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. In diesem Zusammenhang fielen zwei Personen auf, die sich mit einem Motorroller entfernt haben. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.



Winnenden: Gestohlener Pkw aufgefunden



Im Eschenweg wurde am Sonntag einer der beiden Range Rover aufgefunden, der in der Nacht vom 13. auf 14. Dezember in der Waiblinger Straße entwendet worden waren. ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5672666 ) Das Fahrzeug fiel einem Anwohner auf, weil dieses dort seit mehreren Tagen mit offenen Fenstern stand. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Zeugen, die Hinweise auf den genaueren Abstellzeitpunkt bzw. auf Personen geben können, die den Pkw dort abgestellt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07195/6940 beim Polizeirevier zu melden.



Winnenden: Einbruch in Firma



Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag brach ein Dieb in eine Firma in der Marie-Curie-Straße ein und verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Büro. Aus diesem entwendete er Bargeld. Zudem hinterließ der Einbrecher rund 3000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.



Backnang: Unfallfluchten



Am letzten Freitag ereignete sich in der Martin -Dietrich-Allee eine Verkehrsunfallflucht. Auf dem dortigen Parkplatz des Freibades stieß ein unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen 10.50 Uhr und 12.20 Uhr gegen einen Audi TT und beschädigte diesen. Ohne den verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu melden, flüchtete der Unfallverursacher.



Bei einer weiteren Unfallflucht entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Ereignet hatte sich diese zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag im Parkhaus beim Bahnhof. Ein unbekannter Autofahrer war beim Parken gegen einen VW Touran gefahren und diesen am hinteren rechten Fahrzeugeck beschädigt.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.



Rudersberg: In Gaststätten eingebrochen



In der Nacht zum Sonntag wurde am Marktplatz in zwei Gasthäuser eingebrochen. Die Täter haben hierzu Fenster aufgebrochen und sind in die Gebäude eingestiegen. In den Betriebsräumen wurden jeweils zwei Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Sachschäden belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei in Schorndorf bittet nun zur Klärung der Vorfälle um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.