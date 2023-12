Waiblingen: Auffahrunfall Am Donnerstag ereignete sich in der Neustädter Straße ein Auffahrunfall, bei dem rund 5000 Euro Schaden entstand.

Aalen (ots) - Ein 39 Jahre alter Seat-Fahrer fuhr gegen 17.15 Uhr auf einen VW auf, dessen 55 Jahre alter Fahrer wegen eines anderen, den Fahrstreifen wechselnden Autofahrers, stark abbremsen musste.



Waiblingen-Hegnach: Unfall am Kreisverkehr



Ein 74 Jahre alter Hyundai-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr in den Kreisverkehr Oeffinger Straße/Neckarstraße ein. Dabei übersah er eine bereits im Kreisverkehr fahrende 59-jähriger Mercedes-Lenkerin. Es entstand Sachschaden von geschätzten 7000 Euro.



Leutenbach: Einbruch in Schule



Im Zeitraum zwischen Samstag, 23. Dezember und Donnerstag, 28. Dezember wurde in die Gemeinschaftsschule in der Theodor-Heuss-Straße eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt ins Rektorat, Sekretariat sowie Lehrerzimmer und entwendete aus einem Tresor Bargeld. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.



Winnenden: 17-Jähriger ausgeraubt



Ein 17-Jähriger traf am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr in der Alfred-Kärcher-Straße im Bereich eines Parkplatzes neben dem Bahnhof auf einen ihm bekannten anderen 17-Jährigen. Vermutlich aufgrund zurückliegender Streitigkeiten ohrfeigte er den Geschädigten mehrfach, schüchterte ihn ein und forderte die Herausgabe einer Armkette. Zudem nahm er ihm Bargeld und eine Getränkedose ab. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Eltern übergeben.



Backnang: Versuchter Einbruch



In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in der Sulzbacher Straße versucht in eine dortige Gaststätte einzubrechen. An einem Fenster waren Aufbruchspuren erkennbar und ein Fensterglas wurde eingeschlagen. Den Feststellungen nach drangen die Täter aber nicht ins Gebäude ein. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.



Backnang: Gewalttätiger Ladendieb



Ein Ladendetektiv beobachtete am Donnerstag kurz nach 17 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Grabenstraße, wie ein Dieb zwei Parfüms im Wert ca. 200 Euro einsteckte. Der Tatverdächtige passierte den Kassenbereich, ohne diese Ware zu bezahlen, woraufhin er am Ausgang des Geschäfts zum Tatvorwurf konfrontiert wurde. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen versuchte der Tatverdächtige dem Detektiv einen Kopfstoß zu verpassen und schubste ihn zu Seite. Danach flüchtete der Tatverdächtige.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall und Identifizierung des Unbekannten aufgenommen.



Backnang: Böller in Richtung Polizeirevier abgefeuert



Unbekannte haben am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr in der Aspacher Straße eine Feuerwerksbatterie in Richtung des dortigen Polizeireviers gezündet. Die Feuerwerksbatterie war gegenüber dem Polizeigebäude auf einer dortigen Parkfläche mit Zielrichtung des Polizeireviers platziert.

Während des Abfeuerns drehte sich die Feuerwerksbatterie, sodass die Feuerwerkskörper unkontrolliert, auch in Richtung des dortigen Parkplatzes flogen. Dort wurden die unmittelbar daneben parkenden Autos getroffen, wobei möglicherweise auch an einigen Fahrzeuge Lackschäden entstanden. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.



Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Verursachern, die nach dem Zünden des Feuerwerkskörpers geflüchtet waren, aufgenommen.

Hinweise auf diese werden unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen.



Plüderhausen: Auto beschädigt



Zwei Autos wurden in der Nacht zum Donnerstag in der Lerchenstraße mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter hat an den beiden parkenden Autos die Seitenspiegel abgetreten, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Zur Klärung der Tatbegehung bittet die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 um sachdienliche Hinweise.