Weinstadt: Schulbus übersehen Beim Ausparken ihres Ford Transit übersah eine 40-Jährige am Mittwochvormittag kurz nach 11 Uhr in der Stuttgarter Straße einen Schulbus und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 1800 Euro entstand.

Aalen (ots) - Sowohl die Unfallverursacherin, als auch alle Businsassen blieben unverletzt.



Waiblingen: Aufgefahren



Verkehrsbedingt musste ein 33-Jähriger die Fahrgeschwindigkeit seines Fiat auf der Straße "An der Talaue" verringern. Ein 23-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf. Bei dem Unfall, der sich am Mittwochabend gegen 23 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.



Winnenden: Radler leicht verletzt



Leichte Verletzungen zog sich ein 11-Jähriger bei einem Sturz am Mittwochnachmittag zu. Gegen 14.15 Uhr befuhr der Junge mit seinem Rad den Wolksklingenweg, wo er alleinbeteiligt auf rutschiger Fahrbahn auf die Erde stürzte. Der 11-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Winnenden: Unfall beim Wenden



Am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr setzte ein 22-Jähriger auf der Albertviller Straße Höhe Alfred-Kärcher-Halle, zum Wenden seines VW Golf an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault eines 53-Jährigien. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6000 Euro.



Welzheim: Unfallflucht



Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 7 und 15 Uhr einen in der Schillerstraße abgestellten BMW, wobei an diesem ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf, Tel.: 07181/2040 entgegen.



Welzheim: Fahrzeug überschlug sich



Vermutlich infolge Übermüdung geriet ein 61-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr mit seinem VW an der Kreuzung Kaiserbach/Ebnisee auf die linke Fahrbahnseite und fuhr falsch in den Kreisverkehr ein. Das Fahrzeug schleuderte über den Kreisverkehr und überschlug sich mehrfach. Es kam letztlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Unfallverursacher und sein 38 Jahre alter Beifahrer wurden von der Besatzung eines Rettungswagens aus dem Fahrzeug befreit. Der 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen; der 38-Jährige blieb unverletzt. Zur Bergung des Fahrzeuges, die mit einem Abschleppkran durchgeführt werden musste, wurde der Kreisverkehr zeitweise komplett gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.



Plüderhausen: Unfallflucht



Zwischen 11 und 16 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi A 4, der in diesem Zeitraum in der Lisztstraße abgestellt war.

Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an das Polizeirevier Schorndorf, Tel.: 07181/2040.



Auenwald: Unfallflucht



In der Straße Im Anwänder ereignete sich zwischen Montag- und Mittwochmittag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen die Heckstoßstange des geparkten Pkw BMW X5 und verursachte dabei ca. 3000 Euro Sachschaden. Anschließend ging der Unfallverursacher flüchtig ohne den Vorfall zu melden. Wer zum Vorfall weitere sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.



Fellbach: Exhibitionist belästigt Fußgängerin



Eine 52-jährige Fußgängerin wurde am Mittwoch gegen 13.50 Uhr in der Erich-Herion-Straße von einem fremden Mann angesprochen, der zu diesem Zeitpunkt hinter einem Baum hervorgetreten war. Als der Mann der Frau gegenüber stand öffnete er seinen Parka und entblößte sein Geschlechtsteil.

Der Mann war ca. 40 bis 50 Jahre alt, hatte aschblondes Haar und war mit einem dunkelblauen Parka bekleidet. Der Mann sprach Deutsch ohne Akzent.

Weitere Hinweise, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen beitragen könnten, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.