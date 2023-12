Backnang: Einbruch in Gasthaus Am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr wurde bemerkt, dass in ein Gasthaus in der Maubacher Straße eingebrochen wurde.

Aalen (ots) - Die Einbrecher haben dort am Gebäude ein Fenster aufgebrochen und sind in den Gastraum eingedrungen. Ein Geldspielautomat war letztlich das Ziel der Ganoven, der ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde. Die Täter erbeuteten aus dem Automaten Bargeld in unbekannter Höhe.

Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.



Welzheim: Haftbefehle gegen zwei Jugendliche erlassen



Ein 17-Jähriger befand sich am Freitagnachmittag (15.12.2023) gegen 13.20 Uhr auf dem Schulgelände des Limes-Gymnasiums, als ihm zwei Jugendliche begegneten. Diese hätten den 17-Jährigen angesprochen und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als dieser der Forderung nicht nachgekommen sei, sollen die zwei Jugendlichen ihn zu Boden gestoßen und mit Füßen auf ihn eingetreten haben. Als weitere Personen hinzukamen und die Beschuldigten von dem Geschädigten trennten, soll einer der Angreifer Pfefferspray gegen den Geschädigten und eine zur Hilfe geeilte Passantin eingesetzt und diese dadurch verletzt haben. Die Verletzten mussten im Anschluss medizinisch versorgt werden.

Die beiden Angreifer hatten sich im Anschluss zu Fuß vom Schulgelände entfernt, konnten jedoch im Rahmen der polizeilichen Fahndung im Umfeld vorläufig festgenommen werden. Die zwei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden am Samstag (16.12.2023) einem Haftrichter vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die beiden Jugendlichen befinden sich nun in einem Jugendgefängnis in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu dem Überfall dauern an.