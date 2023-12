Fellbach-Schmiden: Einbruch in Kindergarten Im Postweg wurde in den zurückliegenden Tagen in das Gebäude einer Kindertagesstätte eingebrochen.

Aalen (ots) - Die Täter haben hierzu ein Fenster aufgebrochen und sind dort eingestiegen. Von ihnen wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenstände durchsucht, wobei noch unklar ist, ob auch welche entwendete wurden.

Anwohnern oder Passanten, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffielen die möglicherweise in Tatzusammenhang stehen könnten, sollten sich bitte mit der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 in Verbindung setzen.