Weinstadt: Unfallflucht Rund 2500 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem Seat Leon ST, der am Dienstag zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Kalkofenstraße abgestellt war.

Aalen (ots) - Hinweise auf den Verursacher, der sich unerlaubt entfernte, nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.



Weinstadt: Auffahrunfall



An der Abfahrt der B29 zur L1199 fuhr am Dienstagabend gegen 23 Uhr eine 23-Jährige mit ihrem Suzuki auf den Mercedes einer 72-Jährigen auf. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.



Winnenden: Unfallflucht



Am Dienstag wurde zwischen 12.30 Uhr und 18 Uhr eine Audi beschädigt, der am Parkdeck 4 des Parkhauses der Rems-Murr-Kliniken Am Jakobsweg abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.



Weissach im Tal: Radfahrer verletzt



Ein 73-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag gegen 17.15 Uhr die Backnanger Straße. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit dem sperrigen Gegenstand, den sich der Radfahrer unter seinen Arm geklemmt haben soll, verlor er die Kontrolle und stürzte. Hierbei verletzte er sich und musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Rad entstand geringer Sachschaden.



Aspach: In Schule eingebrochen



In der Nacht zum Dienstag wurde in der Hermann-Schadt-Straße in ein Schulgebäude eingebrochen. Im Lehrerzimmer wurden von den Einbrechern weitere Behältnisse aufgebrochen und aufgefundene Wertgegenstände entwendet. Die Polizei Backnang bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen.



Schorndorf: Betrunkener randalierte in der Innenstadt



Ein 22-jähriger betrunkener Mann randalierte am Mittwoch gegen 2.15 Uhr beim Unteren Marktplatz und warf dabei mehrere mobile Verkehrszeichen um. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte die Person fest, die sich daraufhin einer Kontrolle entziehen wollte. Beim Erstkontakt trat der 22-Jährige umgehend gegen die Beamten und beleidigte diese mehrfach. Der renitente Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, wogegen sich die Person wehrte und einen Beamten verletzte.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.



Schorndorf: E-Scooter entwendet



Eine Polizeistreife stellte am Dienstag gegen 16.30 Uhr zwei Jungs fest, die zu zweit auf einem E-Scooter in der Stuttgarter Straße unterwegs waren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das E-Fahrzeug zuvor beim Bahnhof von einem 14-Jährigen entwendet wurde.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.