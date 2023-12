Backnang: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Am Samstag, den 09.12.2023 kam es gegen 13:10 Uhr in Backnang in der Stuttgarter Straße zu einem Verkehrsunfall.

Aalen (ots) - Ein 21-jähriger Fahrer eines VW Polo fuhr durch einen Fahrfehler zunächst gegen einen geparkten Pkw Skoda. Anschließend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Polo-Fahrer und einer entgegenkommenden 70-jährigen Pedelec-Fahrerin. Weiter kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen dem VW-Polo und einem geparkten Pkw BMW. Die Pedelec-Fahrerin zog sich bei dem Zusammenstoß mit VW-Polo schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.



Oppenweiler: Blutende Verletzungen zugezogen



Am Sonntag, den 10.12.2023 wurde durch eine Streife des Polizeireviers Backnang gegen 04:00 Uhr eine stark blutende Frau in der Sulzbacher Straße festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass sich die 39-jährige Frau die blutenden Verletzungen durch einen Sturz zugezogen hatte.

Das Polizeirevier Backnang bittet Personen, welche die Frau gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 mit dem Polizeirevier Backnang in Verbindung zu setzen.



Fellbach: Multimediasystem aus Pkw gestohlen



Aus einem geparkten Pkw Daimler Chrysler (E-Klasse) wurde im Zeitraum vom 01.12.2023 bis 09.12.2023 ein Multimediasystem entwendet.

Der Pkw war in einer Tiefgarage in der Pecser Straße geparkt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu der Tiefgarage und schlugen eine Seitenscheibe an der E-Klasse ein. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.