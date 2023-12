Fellbach: Taxi aufgebrochen Am frühen 1. Weihnachtsfeiertag, um 04:20 Uhr, wurde an einem geparkten Taxi in der Bruckstraße die Beifahrerscheibe eingeworfen und aus dem Innern ein Mobiltelefon, sowie eine leere Geldbörse entwendet.

Aalen (ots) - Zeugen, welche Hinweise hierzu abgeben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel.: 0711 5772-0) zu melden.