Weinstadt: Unfall an Unterführung Am Samstagabend befuhr gegen 20.20 Uhr ein 37-Jähriger mit seinem Opel Klein-Lkw die Poststraße.

Aalen (ots) - Hierbei missachtete er die tatsächlich mögliche Durchfahrtshöhe der dortigen Unterführung und blieb in der Folge stecken. Ein Abschleppdienst zog das Fahrzeug wieder hervor, Schaden an der Unterführung entstand nicht.



Leutenbach-Nellmersbach: Einbruch in Gaststätte



Am Samstag brach ein Dieb zwischen 3.15 Uhr und 9.35 Uhr in eine Gaststätte in der Robert-Bosch-Straße ein. Im Innern brach er zwei Spielautomaten auf und entwendete das Bargeld. Der Einbrecher richtete einen Schaden von geschätzten 11.000 Euro an. Hinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter Telefon 07195/969030 entgegen.



Leutenbach: Unfallflucht



In der Hauptstraße wurde am Freitag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr ein am Straßenrand parkender Smart beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen genommen.



Fellbach: Betrunkener Autofahrer



Eine Polizeistreife wurde am Sonntagabend gegen 23 Uhr auf einen VW Fahrer aufmerksam, der in der Höhenstraße in Schlangenlinien gefahren war. Bei der anschließenden Polizeikontrolle wurde deutlich merkbar die Alkoholisierung des 47-jährigen Autofahrers festgestellt, weshalb eine Blutuntersuchung veranlasst werden musste. Der 47-Jährige wollte sich dieser entziehen und versuchte von der Kontrollstelle wegzurennen. Der Mann musste deshalb von der Polizei festgehalten und fixiert werden. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wobei auch seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde.