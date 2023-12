Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht Ein bisher unbekannter Autofahrer stieß am Montag zwischen 12:45 Uhr und 13:45 in der Kalkofenstraße gegen einen geparkten VW und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Aalen (ots) - Anschließend hinterließ er am beschädigten Auto eine Notiz mit einer falschen oder unvollständigen Telefonnummer und fuhr danach weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.



Berglen-Öschelbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht



Zwischen Montag, 17:15 Uhr und Dienstag, 7 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Rosenstraße einen geparkten Ford und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.