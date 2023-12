Weinstadt: Unfallflucht Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Lkw streifte am Mittwoch gegen 9:15 Uhr beim Vorbeifahren in der Oberlinstraße einen geparkten Mitsubishi und fuhr danach unerlaubt weiter.

Aalen (ots) - Der Schaden am geparkten Auto wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.



Winterbach: Unfallflucht



In der Bahnhofstraße ereignete sich zwischen Sonntag und Montag eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfall könnte sich konkret am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ereignet haben, als Anwohner einen entsprechenden Knall gehört haben.

Ein unbekannter war dort auf einem privaten Parkplatz gegen einen Pkw Mercedes gefahren und hat diesen erheblich beschädigt. Die Reparaturkosten belaufen sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei unter Tel. 07181/2040 entgegen.



Murrhardt: Fußgänger verletzt



Eine 47-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 18.15 Uhr aus dem Parkplatz der Murrarkaden und übersah beim Queren des Gehwegs einen Fußgänger. Dieser wurde vom Pkw erfasst und leicht verletzt. Der 55-Jährige musste in einer Klinik medizinisch im Krankenhaus versorgt werden.



Backnang: Nach Unfall weitergefahren



Ein Lkw-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 5.20 Uhr das Murrtalviadukt in Richtung Oppenweiler. Er kam dabei leicht von der Straße ab und beschädigte eine dortige Warnbake. Das Verkehrszeichen wurde dabei auf ein nachfolgendes Auto geschleudert und in der Folge überfuhr ein weiteres Auto das Verkehrszeichen. Beide Autos nahmen dabei Schaden, der auf 3500 Euro beziffert wurde.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090.