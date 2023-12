Fellbach: Verletzte Radfahrerin Ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw Smart befuhr am Donnerstag gegen 18.20 Uhr die Theodor-Heuss-Straße und bog nach links die Königsstraße ein.

Aalen (ots) - Hierbei übersah er eine entgegenkommende 16-jährige Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Radfahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.



Winnenden: Vorfahrt missachtet



8500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend ereignete. Eine 28-jährige Citroen-Fahrerin befuhr gegen 17.20 Uhr die Kanalstraße und bog in die Wiesenstraße ein. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt und ist mit dem Auto einer Corsa-Fahrerin zusammengestoßen. Verletzt wurde hierbei niemand.



Winterbach: Auto gegen umgestürzter Baum geprallt



Ein 31-jähriger Mazda-Fahrer befuhr am Freitag gegen 5.45 Uhr den Verbindungsweg zwischen Schlichten und Winterbach. Kurz vor dem dortigen Schützenhaus fuhr er bei nicht angepasster Geschwindigkeit gegen einen umgestürzten Baum, der beim Unwetter in der Nacht umstürzte und auf der Straße lag. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.