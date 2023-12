Fellbach-Oeffingen: CO-Alarm Am Samstagabend gegen 23:02 Uhr schlug ein CO-Melder im Keller eines Gasthauses in der Hauptstraße an, worauf Feuerwehr und Polizei nach dort gerufen wurden.

Aalen (ots) - Nach der Räumung des Gasthauses wurde festgestellt, dass vermutlich aus einer falsch angeschlossenen CO2 - Flasche Gas ausgetreten war und den Alarm auslöste. Nachdem diese richtig angeschlossen wurde, konnte der Einsatz beendet werden. Es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort. Für die Maßnahmen wurde die Hauptstraße kurzzeitig gesperrt.



Winterbach: Auffahrunfall mit verletzter Person



Am Samstag gegen 16:25 Uhr verließ eine 32-jährige VW-Fahrerin die Bundesstraße 29 in Fahrtrichtung Stuttgart an der Anschlussstelle Winterbach. An der dortigen Stoppstelle fuhr sie auf einen 77-jährigen Toyota-Fahrer auf. Die 76-jährige Beifahrerin im Toyota wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.



Winnenden: Zeugen gesucht nach Unfallflucht



Am Samstagabend gegen 23:08 Uhr wartete ein 79-jähriger Opel-Fahrer an der Kreuzung Schwaikheimer Straße / Brückenstraße an der Ampel, als ihm ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer hinten auffuhr. Beide Fahrer stiegen aus. Während der 79-jährige über Notruf die Polizei verständigte stieg der ca. 50-60-jährige Mercedes-Fahrer wieder ein und fuhr davon. Sein dunkler Mercedes wies hierbei einen Schaden an der vorderen Stoßstange auf. Der Schaden am Opel kann bislang nicht konkret beziffert werden. Das Polizeirevier Winnenden bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen die ein entsprechendes Fahrzeug festgestellt haben um telefonisch Kontaktaufnahme unter 07195 6940.