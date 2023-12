Weinstadt - Beutelsbach: Vorrang missachtet Am Samstag gegen 14:05 Uhr befuhr eine 42-Jährige die Stuttgarter Straße von Endersbach in Richtung Beutelsbach mit ihrem PKW Peugeot.

Aalen (ots) - An der Einmündung in die Poststraße in Beutelsbach wollte sie nach links abbiegen und beachtete dabei nicht den Vorrang eines 64-Jährigen, der mit seinem PKW Peugeot auf der Stuttgarter Straße in Richtung Endersbach unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der sich die 42-Jährige leichte Verletzungen zuzog und ein Schaden von etwa 13.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 42-jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihr Führerschein wurde einbehalten.