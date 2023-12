Fellbach: Unfallflucht Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwoch die Stuttgarter Straße in Richtung Waiblingen, als er ein am Fahrbahnrad parkendes Auto streifte.

Aalen (ots) - An dem Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Der Unfallverursacher hat sich nach dem Vorfall unerlaubt entfernt, ohne ihn bei der Polizei zu melden. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 18.15 Uhr und 19.30 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.



Fellbach: Wohnungseinbruch



In der Hegnacher Straße wurde zwischen Sonntag und Mittwoch in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang, indem sie ein Fenster aufbrachen und ins Gebäude einstiegen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände. Die Polizei in Schmiden bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/9519130 entgegengenommen werden.



Remshalden: Von Straße abgekommen



Ein 56 Jahre alter Autofahrer befuhr mit seinem VW am Mittwoch gegen 9:30 Uhr die Beutelsbacher Straße und kam hierbei vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links von der Straße ab. Hierbei kollidierte er mit einem geparkten BMW, dieser wurde anschließend noch auf einen geparkten Mercedes aufgeschoben. Der VW-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, der Schaden an den drei Pkw wird auf 17.000 Euro geschätzt.



Leutenbach - Weiler zum Stein: Einbrüche



In Weiler zum Stein wurde am Mittwochnachmittag in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen.

Zwischen 16:40 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus in der Gollenhofer Straße und durchsuchten dieses oberflächlich nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Im Zeitraum zwischen 17:20 Uhr und 18:35 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Holderbusch eingebrochen. Das Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Wie bislang bekannt wurde, entwendeten die Diebe Schmuck im Gesamtwert von ungefähr 10.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Leutenbach unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.