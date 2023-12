Schorndorf: Zeugen zu Unfallgeschehen gesucht Ein 19-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Montag gegen 13.50 Uhr die Mittlere Uferstraße in Richtung Waiblinger Straße, als er einem entgegenkommenden Auto habe ausweichen müssen, das auf die Gegenfahrspur geraten war.

Aalen (ots) - Dabei kam der 19-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr gegen einen Gebäudeanbau. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zeugen werden nun zur Klärung der weiteren Unfalldetails gebeten, sich bei der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 zu melden.



Waiblingen: Unfallflucht



Am Montag wurde zwischen 14.25 Uhr und 17.35 Uhr ein Mercedes beschädigt, der zu dieser Zeit im Parkhaus Querspange am Alten Postplatz abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.



Fellbach: Unfall beim Abbiegen



Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr fuhren zwei PKW auf den beiden Richtungsfahrspuren auf den Kreuzungsbereich Eberhardtstraße/Bühlstraße zu, um jeweils nach links abzubiegen. Im Laufe des Abbiegevorgangs kam der 61-jährige Mercedes-Fahrer, der auf der linken Spur fuhr, zu weit nach rechts und rammte den VW eines 62-Jährigen, welcher sich auf der rechten Fahrspur befand.

Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.