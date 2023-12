Im Rahmen eines anderweitigen Polizeieinsatzes in einem Wohn- und Geschäftshaus wurde von den eingesetzten Beamten am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages Marihuanageruch wahrgenommen.

Aalen (ots) - Bei den diesbezüglich weitergeführten Ermittlungen konnte der 41-jährige Tatverdächtige in dem Gebäude angetroffen werden, der dort augenscheinlich Marihuana konsumiert hatte. In der Wohnung befand sich letztlich ca. 50 Gramm Marihuana, ca. 360 Gramm Amphetamin, ca. 60 Gramm Haschisch, weitere drogenspezifische Utensilien sowie ca. 1360 Euro mutmaßliches Dealergeld. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher und nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte gegen den deutschen Tatverdächtigen eine richterliche Vorführung, die am 26. Dezember 2023 stattfand. Der Haftrichter erließ gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 41-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.