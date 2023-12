Ein 41-jähriger Mann ist dringend verdächtig, in den zurückliegenden Monaten in Winnenden einen Tankstellenüberfall sowie zwei Brandstiftungen verübt zu haben.

Aalen (ots) - Den bisher vorliegenden Erkenntnissen nach soll der Tatverdächtige am 5. November einen Pkw durch eine vorsätzliche Brandlegung vollständig zerstört haben. Zudem soll er am 15. November einen Holzstapel angezündet haben, wobei ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Wohnhaus nur deshalb verhindert werden konnte, weil die Bewohner rechtzeitig auf den Brand aufmerksam geworden sind und das Feuer löschten.

Bereits am 3. Oktober soll derselbe Mann eine Tankstelle überfallen haben. Bei der Tatbegehung soll er eine Angestellte mit einem Messer bedroht und so zur Herausgabe der Einnahmen genötigt haben.

Hinweise und weiterführende kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten auf die Spur des 41-Jährigen, woraufhin die Staatsanwaltschaft Stuttgart nach Bewertung der Beweislage einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnräume erwirkte. Nach Auswertung von in diesem Zusammenhang beschlagnahmten Beweismitteln wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am 7.12.2023 einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der räuberischen Erpressung und der Brandstiftung erließ. Der deutsche Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu diesen Vorfällen und etwaigen Zusammenhängen zu weiteren in Winnenden begangenen Straftaten dauern an.