Die Polizei sucht einen weiteren unbekannten Mann.

Aachen/Erkelenz (ots) - Er soll während der Räumung von Lützerath am 14.1.2023 Straftaten begangen haben. Der Mann konnte bisher nicht identifiziert werden. Ihm werden tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Landfriedensbruch und Beleidigung vorgeworfen.



Das Amtsgericht Mönchengladbach hat jetzt auf Antrag die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Ein Bild des Tatverdächtigen kann im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abgerufen werden:



https://polizei.nrw/fahndung/121319



Hinweise zur Identität der dort abgebildeten Person nimmt die Aachener Polizei unter der Rufnummer 0241 - 9577 35401 (außerhalb der Bürozeiten unter 0241 - 9577 34210) oder per Mail an poststelle.aachen@polizei.nrw.de entgegen. (sk)