Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (10.12.23) drei hochwertige Zugmaschinen samt Auflieger von einem Firmengelände in der Industriestraße entwendet.

Stolberg (ots) - Die Lkw waren beladen mit Kupfer. Wenig später konnten die Zugmaschinen über GPS in der Ferdinand-Claßen-Straße in Erkelenz geortet werden. Die Polizei in Heinsberg stellte die Fahrzeuge sicher. Sie sollen nun auf Spuren untersucht werden. Von den Aufliegern und der Ladung fehlt bislang noch jede Spur.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise abgeben können, werden gebeten, sich bei der Aachener Kripo unter der Nummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am)