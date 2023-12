Drei Linienbusse der ASEAG sind gestern Abend (7.12.23) und in der vergangenen Nacht während der Fahrt beschädigt worden.

Aachen/ Würselen (ots) - Zum Feierabend hatten zwei Busfahrer in Aachen festgestellt, dass jeweils eine Scheibe in den Bussen offensichtlich beschossen worden war. Nach ersten Erkenntnissen könnte die erste Tat gegen 20.30 Uhr im Bereich Schanz/ Boxgraben Richtung Hauptbahnhof geschehen sein, die zweite Tat vermutlich gegen 21 Uhr im Bereich der Haltestelle "Gut Weide"/ Neuenhofstraße. Fahrgäste befanden sich bei beiden Fahrten nicht in den Bussen.



Kurz nach Mitternacht (gegen 0.10 Uhr) gab es einen weiteren Beschuss vermutlich mit einer Zwille oder einem ähnlichen Gegenstand im Bereich der Kreuzung am Kaninsberg in Würselen. Das Geschoss gelangte nicht ins Fahrzeuginnere, die Scheibe zersplitterte aber. Auch hier handelte es sich um eine Leerfahrt. Verletzt wurde niemand.



Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen: Hinweise auf mögliche Täter gibt es momentan nicht. Bei den Tatwaffen könnte es sich um Zwillen gehandelt haben. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0241 9577 42201 zu melden. (sk)