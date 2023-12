Nicht auf den Weihnachtsmann trafen Anwohner in der Jülicher Straße am Heiligen Abend (24.12.2023), sondern auf einen Einbrecher in ihrem Haus.

Aachen (ots) - Einer Mieterin fiel der ihr Unbekannte auf, als dieser sich unerlaubterweise auf ihrem Balkon aufhielt. Von dort flüchtete er zunächst. Mit anderen Bewohnern konnte sie den Mann jedoch noch in dem Mehrfamilienhaus stellen. Recht zügig traf dann auch die alarmierte Polizei ein.



Für die Beamten war der Einbrecher allerdings kein Unbekannter - und bei weitem auch kein Engelchen. Statt Gold, Weihrauch oder Myrrhe führte der Eindringling ein E-Bike unbekannter Herkunft, Einbruchwerkzeug und kleinere Mengen Drogen mit sich. Und damit nicht genug. Bei der Überprüfung des Mannes stellte man fest, dass er zwar keinen guten Ruf mehr, dafür aber einen Haftbefehl besaß.



Alles in Allem genug Gründe, ihn letztlich festzunehmen. Ob ihm allerdings, angesichts seiner misslichen Lage, nach Weihnachtsliedern der Sinn stand, kann nicht gesagt werden. (And.)