In der Oberpfalz an der Grenze zu Tschechien hat die Polizei Elektrofahrräder in einem Transporter sichergestellt.

StädteRegion Aachen (ots) - Sechs der sieben E-Bikes stammen zweifelsfrei aus Diebstählen im Aachener Nordkreis.



Polizeibeamte der EG Bike machten sich auf den Weg nach Bayern, um den Fahrer zu vernehmen. Die sechs E-Bikes wurden den rechtmäßigen Besitzern im Nordkreis übergeben. Besonders groß war die Freude bei einem Mann, der für sein erst drei Monate altes Elektrofahrrad noch keine Versicherung abgeschlossen hatte.



Der 38-jährige Fahrer des Transporters wurde vorläufig festgenommen. Er sitzt momentan in Untersuchungshaft. (pf/sk)