Nach dem Brand eines Autos am frühen Mittwochmorgen (20.12.2023) im Stadtteil Schaufenberg sucht die Polizei Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter(s) führen.

Alsdorf (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Wagen gegen 3.30 Uhr auf einem Parkplatz neben der Schule in der Straße "Am Klött" gebrannt. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Es entstand erheblicher Sachschaden.



Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Wer Mittwochmorgen etwas beobachtet hat, soll sich melden: tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210.



Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)