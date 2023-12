In der Nacht auf Samstag (09.12.23) ist ein 64-Jähriger aus Würselen Opfer eines Überfalls geworden.

Aachen (ots) - Der Mann war kurz nach Mitternacht auf der Sandkaulstraße unterwegs, als er von mehreren Unbekannten angegriffen wurde. Die Täter schlugen und traten auf ihn ein und nahmen ihm sein Handy und sein Portemonnaie weg.



Zwei Zeugen bemerkten den am Boden liegenden Mann. Als sie die beiden Angreifer ansprachen, liefen diese davon.



Beide werden beschrieben als 18-20 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 m groß und dunkel gekleidet. Der eine Täter soll längere, dunkle Locken mit Side- und Undercut, der andere Täter eine dunkle Kurzhaarfrisur gehabt haben.



Das Opfer erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.



Zeugen, die im Tatzeitraum in der Sandkaulstraße (nahe des Sportgeschäftes oder im näheren Umfeld) verdächtige Feststellungen gemacht haben, sollen sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat melden. Sie erreichen die Ermittler während der Bürozeiten telefonisch unter 0241-9577 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (kg)