Zwei Männer haben gestern Abend (19.12.23, 22.15 Uhr) versucht, ein Mo-torrad aus einer Tiefgarage in der Kreuzherrenstraße zu entwenden.

Aachen (ots) - Die Eigentümerin hatte eine Benachrichtigung des Alarmsystems bekommen und war selbst zum Parkplatz geeilt. Bei dem Versuch, die Diebe an der Flucht zu hindern, wurde die Frau von dem Fluchtfahrzeug erfasst und verletzt. Zusammen mit dem gestohlenen Motorrad wurde der Transporter kurze Zeit später hinter der niederländischen Grenze in der Neustraße gefunden und sichergestellt. Das GPS-Signal der Alarmanlage hatte den raschen Fund möglich gemacht. Das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs ist als gestohlen gemeldet. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Frau musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Die Kripo hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter abgeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (am)