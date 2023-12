Am 28.06.2022 versuchte ein bisher unbekannter Mann mit einer fremden EC-Karte Bargeld in einer Bankfiliale in Eschweiler abzuheben.

Eschweiler (ots) - Die Karte war der Besitzerin zuvor gestohlen worden.



Trotz aller durchgeführter Ermittlungen konnte die Identität des Mannes bisher nicht festgestellt werden. Nun hat das Amtsgericht Aachen eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern des Täters angeordnet.



Die Fotos des Mannes finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/121642



Das Kriminalkommissariat 13 nimmt Ihre Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Unbekannten unter 0241-9577 31301 oder per Mail an kk13.aachen@polizei.nrw.de entgegen.(kg)