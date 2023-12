Bei einem Einsatz auf dem Adalbertsteinweg ist es am Samstagvormittag (02.12.2023 gegen 10:00 Uhr) zu Beleidigungen, Bedrohungen und Tritten gegen die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten gekommen.

Aachen (ots) - Der Beschuldigte fiel zunächst durch sein aggressives Verhalten in einem dortigen Kiosk auf. Zeugen riefen die Polizei. Direkt beim ersten Gespräch schlugen jegliche Versuche deeskalierender Gespräche der Beamten fehl, sodass die Polizisten dem aggressiven 31-Jährigen Handschellen anlegten.

Der Tatverdächtige ließ sich davon nicht beirren, beleidigte und bedrohte die Beamten fortwährend, trat und spuckte in ihre Richtung. Sie brachten ihn ins Gewahrsam.



Bei späteren Ermittlungen kam heraus, dass der Beschuldigte erst vor wenigen Monaten aus der Haft entlassen wurde, seitdem aber schon mehrfach wieder im Rahmen von Polizeieinsätzen auffiel.



Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Wegen seines Alkoholkonsums wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt, der Tatverdächtige verletzte sich leicht an der Lippe. (kg)