Mit einer besonderen Aktion ist die Polizei Aachen in den kommenden Tagen auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs: "Sicher im Alter" heißt sie und richtet sich gezielt an ältere Bürgerinnen und Bürger.

Aachen (ots) - Ziel der landesweiten Präventionskampagne ist es, darüber zu informieren, wie man sich vor Straftaten wie z.B. Betrug schützt.



Im Einsatz auf dem Markt und am Geldbrunnen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz (KK KP/O). Sie sind in ziviler Kleidung unterwegs und stehen für alle Fragen rund um das Thema "Prävention von Straftaten" zur Verfügung. Außerdem verteilen sie Give-Aways.



Natürlich steht das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Aachen allen Bürgerinnen und Bürgern auch abseits des Weihnachtsmarktes beratend zur Seite: egal, ob Sie bereits Opfer einer Straftat geworden sind oder sich und Ihr Zuhause schützen wollen. Das ganze Jahr über erreichen Sie unsere spezialisierten Kolleginnen und Kollegen unter 0241-9577 34401 oder per Mail an kk-kp-o.aachen@polizei.nrw.de.



Die Fotos können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (kg/sk)