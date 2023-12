Nach einem schweren Unfall sind gestern (18.12.2023) zwei Menschen gestorben.

Roetgen (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer in seinem Transporter kurz vor 10.30 Uhr von Simmerath-Lammersdorf in Richtung Fringshaus unterwegs (B 399 in Richtung B 258). Vor der Einmündung kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab. Der Wagen prallte ungebremst gegen einen Baum. Der 76-jährige Fahrer aus Simmerath starb trotz Reanimation durch Rettungskräfte noch am Unfallort. Seine 69-jährige Lebensgefährtin (ebenfalls aus Simmerath) wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später starb.



Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Euskirchen war vor Ort. Die B 399 war zwischen Lammersdorf und der Einmündung Fringshaus (B 258) über vier Stunden für den Verkehr gesperrt.



Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sk)