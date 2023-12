Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Nächstenliebe und eine Zeit, in der man besonders an Menschen denkt, denen es nicht so gut geht.

Aachen/StädteRegion Aachen (ots) - In diesem Sinne haben wir uns als Polizei Aachen erstmalig an der Charitybaum-Aktion des Jugendamts der StädteRegion Aachen beteiligt. Kaum waren die Kinderwünsche am Baum im Präsidium angebracht, waren sie auch schon wieder weg. Das immense Interesse und die große Teilnahmebereitschaft unserer Kolleginnen und Kollegen führte dazu, dass alle Wunsch-Sterne innerhalb kürzester Zeit vergriffen waren. Insgesamt konnten wir alle 49 Wünsche erfüllen und als liebevoll verpackte Pakete pünktlich bei der StädteRegion abgeben.

Unser klarer Vorsatz: Nächstes Jahr erfüllen wir noch mehr Kinderwünsche!



Darüber hinaus haben wir uns zum nun dritten Mal an der Kistensammelaktion der Aachener Tafel e.V. beteiligt. Unsere Kolleginnen und Kollegen packten dazu alles ein, was man für ein Weihnachtsessen brauchen kann - natürlich nur haltbare, ungekühlte Lebensmittel. So konnten 30 vollgepackte Kisten an die Aachener Tafel e.V. übergeben werden.



Die Polizei Aachen wünscht Ihnen frohe Weihnachten und besinnliche Festtage.



Die Bilder können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden.(kg)