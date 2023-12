An der Bushaltestelle "Mataréstraße" im Stadtteil Rothe Erde ist es am Mittwochmittag (20.12.2023 12:15 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto gekommen.

Aachen (ots) - Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine Aachenerin mit ihrem Auto zum Unfallzeitpunkt den Eisenbahnweg in Richtung Trierer Straße entlang und wollte einen haltenden Bus passieren Ein 13-jähriger Fußgänger stieg kurz zuvor an der dortigen Bushaltestelle im Eisenbahnweg aus und überquerte zum Unfallzeitpunkt vor dem haltenden Bus die Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Jungen und dem Auto der Aachenerin.



Der 13-Jährige wurde schwer verletzt - ein Rettungswagen brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.



Die Unfallaufnahme durch die Polizei Aachen erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Neuss. Der Eisenbahnweg musste wegen der Unfallaufnahme teilweise bis 15:45 Uhr gesperrt werden.(kg)