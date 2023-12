(Nienburg) "Mit Musik helfen"- unter diesem Motto veranstaltete die Polizeiakademie Niedersachsen gemeinsam mit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg und dem Rotary Club Nienburg-Neustadt am 26.

Nienburg (ots) - April 2023 ein Benefizkonzert im Nienburger Theater.

Unter der Leitung von Thomas Boger präsentierte das Polizeiorchester Niedersachsen seinerzeit eine Bandbreite an musikalischen Darbietungen ganz unterschiedlicher Natur: Sowohl klassische Stücke als auch Popsongs ließen das Publikum mitschwingen und -summen. Der Sänger Marc Masconi rundete das musikalische Programm mit seiner unverwechselbaren Stimme ab und versetzte das Publikum in Verzückung.

Der Abend war ein voller Erfolg, zu dem damals auch das Publikum maßgeblich beitrug, denn neben der Unterhaltung war vorrangiges Ziel des Abends, den Verein Nienburger Frauenhaus - Hilfe für Frauen in Not e.V. zu unterstützen. Der gesamte Erlös des Kartenverkaufs und die Spenden des Abends sollten in vollem Umfang zugunsten des Nienburger Frauenhauses gehen, das neben einer sicheren Zuflucht für Frauen mit ihren Kindern auch Beistand und Beratung bietet.



Am heutigen Tag war es nun soweit. In den Räumen der Polizeiakademie Niedersachsen überreichten Akademiedirektor Carsten Rose, Stefan Schara, Leiter der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, und der Rotary Club Nienburg-Neustadt, vertreten durch seinen Präsidenten Konrad Volger, einen symbolischen Scheck über 9.123,83 Euro an die 2. Vorsitzende des Nienburger Frauenhaus - Hilfe für Frauen in Not e.V., Frau Dr. Simone Seifert.



Simone Seifert zeigte sich überaus erfreut und bedankte sich im Namen des Frauenhauses bei den Organisatoren und dem Publikum des Benefizkonzertes für diese großzügige Spende: "Ihre Unterstützung macht es möglich, Frauen und deren Kinder bestmöglich auf ihrem Weg in ein gewaltfreies Leben zu begleiten. So können wir auch kleine Extras, wie z.B. Bastelmaterial für die Kinder oder Freizeitaktivitäten für Frauen und Kinder finanzieren."



Hervorzuheben ist das herausragende Engagement des Rotary Club Nienburg-Neustadt, der die Spendensumme in Eigenleistung verdoppelt hatte.



"Häusliche Gewalt ist eine geschlechtsspezifische Form der Gewalt, von der insbesondere Frauen betroffen sind. Rund dreiviertel der Opfer von häuslicher Gewalt sind weiblich. Zur sofortigen Intervention ist es in solchen Fällen wichtig, dass die Netzwerke gegen häusliche Gewalt gut funktionieren - hier leistet das Nienburger Frauenhaus einen ganz wesentlichen Beitrag", so Carsten Rose bei der Spendenübergabe.



Konrad Volger ergänzte: "Ich weiß, diese Spende ist bei unserem Nienburger Verein in besten Händen, um den von Gewalt betroffenen Opfern gute Unterstützungsangebote beziehungsweise eine sichere Unterbringungsmöglichkeit zu bieten. Unser gemeinsames Ziel muss sein, dass diese Frauen gestärkt und selbstbestimmt ein Leben ohne Gewalt führen können".



Frei nach dem Motto: "never chance a running system" steht das nächste musikalische Highlight bereits in den Startlöchern... Am 13.12.2023 sind ab 19:00 Uhr alle Interessierten zur diesjährigen musikalischen Adventsandacht herzlich in die St. Martin Kirche in Nienburg eingeladen. Die Gäste können sich erneut auf musikalische Höhepunkte des Polizeiorchesters Niedersachsen freuen. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden zugunsten der Stiftung St. Martin und der Polizeistiftung Niedersachsen angenommen.