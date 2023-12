250 Gäste kamen zur musikalischen Adventsandacht in die St. Martin Kirche in Nienburg, um den weihnachtlichen Klängen des Polizeiorchesters Niedersachsen zu lauschen.

Nachdem die beliebte Adventsandacht in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie und der Energiekrise dreimalig hatte entfallen müssen, kamen am 13.12.2023, 19 Uhr, in der Nienburger Stadtkirche St.

Nienburg (ots) - Martin endlich wieder Bürgerinnen und Bürger aus nah und fern zusammen, um sich gemeinsam durch die Klänge des Polizeiorchesters Niedersachsen in vorweihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen. Thomas Boger, der nach 15 Jahren das Polizeiorchester Niedersachsen letztmalig dirigierte, überzeugte mit seinem Orchester in gewohnter Manier. Kaum etwas verkörpert, spiegelt und trägt die Adventszeit und das Weihnachtsfest angemessener und nachdrücklicher als die Musik. Und so hatte das Orchester aus seinem umfangreichen musikalischen Repertoires auch dieses Jahr für alle Gäste etwas dabei.



Freuen durften sich über den festlichen Abend zudem die Stiftung St. Martin und die Polizeistiftung Niedersachsen. Denn beschwingt durch die vorweihnachtliche Stimmung und durch den anschließenden alkoholfreien Weihnachtspunch, spendeten die Gäste nach Ende des Konzerts rund 1200 Euro zugunsten der besagten Organisationen für wohltätige Zwecke.