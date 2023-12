Gestern Abend (13.12.2023, 21:15 Uhr) kam es in einem leerstehenden Gebäude im Bereich der Bogislavstraße in Wolgast zu einem Brand.

Wolgast (ots) - Zunächst breitete sich das Feuer auf weitere Teile des Gebäudes aus. Durch die Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast, welche bis in die Nacht andauerten, konnte ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindert werden. Mit aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Angaben zum entstandenen Sachschaden sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.



Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und war zu Spurensicherung um Einsatz. In diesem Zusammenhang wird zur Untersuchung der genauen Brandursache ein Brandursachenermittler unterstützen.



Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Wer hat am Abend des 13.12.2023 auffällige Personenbewegungen im Bereich des Tatortes festgestellt oder kann Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Wolgast unter 03836 252-224, die Onlinewache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.